Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:55

, l'unica coppia rimasta all'interno della casa del, vengono invitati daa raggiungere lahanno rilasciato delle interviste durante la settimana dove hanno parlato anche di loro.Davanti a loro una "tentazione": dentro uno scrigno alle loro spalle c'è una busta rossa con le dichiarazioni io due possono decidere se stracciarla o aprirla. Matteo non ha dubbi: "Questo non mi interessa più" dice mentre strappa la busta. I due ragazzi si abbracciano, emozionati e gli occhi non mentono. Alessia, ridendo, commenta: "un po' me lo aspettavo", si baciano.La D'Urso gioca un brutto scherzo ai due : "Ora dovete separavi, c'è una donna che vuole parlarvi". I due pensano che Paola Di Benedetto sia tornata nella casa, a ad attendere Alessia c'è la sua mamma Stefania. "Non siamo abituati a vedere tutti questi baci" dice la mamma.Matteo è sempre convinto che cia sia la sua ex. "Matteo - dice la D'Urso - la verità è che c'è stato uno scontro molto forte". "Si sono picchiate?" prova a sdrammatizzare Matteo che raggiunge Alessia. Ad attenderlo la sua futura suocera "Barbara questa me la paghi" dice con un sospiro di sollievo Matteo.