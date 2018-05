Chiarimento tra Patrizia e Luigi Favoloso: «io voglio parlare con Nina quando esco»

La fine della storia traentra anche nella casa del. Paola è l'ex diche ha da poco iniziato una storia con. Alessia viene invitata da Barbara ad andare nella stanza delle scelte, lì c'è una busta, deve scegliere se dire a Marco che la sua ex fidanzata è tornata single."So già cosa fare: strappo la busta all'istante" dice Alessia "con Matteo ne abbiamo parlato, se torna non è credibile" Barbara prova a farla ragionare di farla ragionare. "Non è paura la mia - riposnde Alessia - anche perchè so che a lui non interessa sapere questa cosa". Poi ci ripensa: "Lo guarderò negli occhi: questa è l'ultima dimostrazione di cui avrò bisogno. Va bene, gli porterò la busta!" Alessia ritorna in casa, sul divano ad attenderla c'è Matteo.Matteo apprende impassibile la notizia: "e quindi? - risponde - "Qualche mese fa ho messo un punto. Questa cosa non cambia niente. Spero tu sia tranquilla - dice rivolgendosi ad Alessia - Io voglio bene a paola e per lei ci sarò sempre, ma lei ha fatto la sua scelta. Ha preso la sua strada. A prescindere da te (Alessia ndr.) non sarei mai tornato con lei. Paola non mi merita e voglio vivermi questa fantastica ragazza". Poi scatta il bacio.