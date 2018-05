Matteo Gentili scarica Paola Di Benedetto: «Non mi interessa più» poi conosce la suocera

Barbara D'Urso furiosa con Filippo: «I cani non si maltrattano e non ripetere più robe simili che mi inc**o»

Grande Fratello, Nina Moric: «Prima di accusare le persone sui social riflettete, siete voi marci dentro»

Nina Moric contro Malgioglio: «Non mi deve aiutare nessuno e del bacio di Luigi non me ne frega niente». Poi abbraccia Mariana

è molto legata aldel suocero( è anche il motivo per cui lei è "famosa" ndr) che è stato oggetto di questioni legali con Angela Baldassini, compagna storica dell'attore scomparso. Per leiha preparato una sorpresa, un amico di Angela entra nella casa delper riprendersi il telegatto.“Buonasera signora Lucia Merisio. Non mi conosce, sono grande amico di Angela Baldassini. Vogliamo parlare del Telegatto? Di chi è? Questo Telegatto è di Angela che è una signora con la S maiuscola a differenza sua. Si fa grande con un Telegatto che non è suo, è stato dato al figlio di Gino, non a lei. Potrei prenderlo e portarlo via. Questo Telegatto è di una persona, non suo. Questo Telegatto era stato dato al figlio di Gino e lei lo sta ridicolizzando. Vede questa foto? Erano Angela e Gino, non lei”. Il signor Alfonso è sempre più vicino alla Bramieri, un atteggiamento quasi minaccioso davvero brutto da vedere: “Il Telegatto era di Gino - ribatte Lucia - e di conseguenza del figlio, quando lui è venuto meno, è passato a me. Non la conosco e non voglio conoscerla. Non accetto le sue provocazioni, si riprenda la sua foto e vada da dove è venuto. Gino non l’ha mai sposata. Si allontani e non mi stia vicino. Non lo restituisco. E’ mio e non ci penso proprio a darlo ad Angela”. La D'Urso invita l'ospite ad andare via. Più tardi la bramieri verrà eliminata al telvoto.