Grande Fratello, furiosa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: «Non sono una rinc***». Ecco cosa sta succedendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Negli ultimi giorni i due si sono molto avvicinati, ma qualcosa nel rapporto appena nato sembra non funzionare. E la situazione sarebbe degenerata.Come riporta il sito Comingsoon, tutto sarebbe iniziato ieri quando Martina si è sfogata con le altre inquiline della Casa: «Se ti voglio te lo faccio vedere, non voglio smettere di sognare, e voglio trovare una persona simile a me, fisica come me, che mi cerca, che mi voglia. Ho sbagliato in questo percorso, mi sono concentrata su cose che non mi appartengono, e per pensare a determinate cose non ho pensato a godermi a pieno questa esperienza. Ma per cosa?Io non pretendo di stare con lui 24 ore su 24 ma che almeno che durante il giorno ogni tanto non venga lì a darmi un bacio o un abbraccio, almeno questo sì. Non è possibile che l’unico momento nostro sia quello dentro al letto prima di dormire, non mi basta più».Anche Daniele, in camera con Guendalina Canessa, si sarebbe sfogato: «Io ho 30 anni, non posso fare il babysitter. Non voglio illudere nessuno solo perché siamo qua dentro. Fuori in questi termini non funzioniamo».La situazione è poi precipitata nella notte, quando Daniele Dal Moro ha urlato a Martina Nasoni: «Tu parla piano la prossima volta perché qua hanno sentito tutto. Tu con me tiri fuori tre parole in croce mentre con gli altri parli sempre. Tu a me dici una cosa, a un altro racconti altro, nel confessionale ne dici un’altra ancora e così via.».