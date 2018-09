Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Manca veramente poco alla partenza dele nell'attesaforniscono qualche anticipazione sulla nuova edizione. La prima grande novità sarà l'assenza di Tristopoli, dopo le precedenti due edizioni la versione degradata della casa più spiata d'Italia non esisterà più.In casa ci saranno anche altre novità, dal punto di vista estetico, ma tutta l'attenzione è concentrata sui concorrenti. «Qualcuno entrerà nella Casa con una modalità nuova, ma l’ho scoperto origliando quello che dicevano gli autori. A me non confidano nulla. Le premesse per divertirsi ci sono tutte. Tra le donne scommetto su Eleonora Giorgi, un tipo ingestibile e la Fusco che per la sua esuberanza prevedo che andrà in nomination ogni settimana», ha detto Ilary in un'intervista a TV Sorrisi & Canzoni.La conduttrice fa anche un chiaro riferimeno a Francesco Monte: «Tra gli uomini mi interessano molto Walter Nudo, un para guru moderno, e Francesco Monte, che mi auguro possa trovare la sua identità», anche se in realtà sembra che non parteciperà al reality per volore degli alti vertici Mediaset. Per avere la conferma non resta che aspettare.