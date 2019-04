Grande Fratello, Floriana Messina e gli attacchi sul web per il seno lievitato: «Sconvolta per l’accaduto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono sconvolta per l’accaduto”, Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello e oggi opinionista tv ha subite dure critiche sul web per aver aumentato con l’aiuto del chirurgo la taglia del suo seno. Barbara D’urso ha scattato una foto assieme a lei e poi l’ha pubblicato sul social: le forme floride di Floriana hanno scatenato la rete.Lei non l’ha presa bene: “Siamo nel 2019 e c’è ancora chi si scandalizza per un seno rifatto – ha spiegato a “Novella2000” - Non me ne pento assolutamente niente. È stata una decisione voluta e ho i miei motivi per aver fatto questo intervento. Quello che mi infastidisce di più è che tante mamme sono più preoccupate per la mia foto che per tutto quello che succede in Italia. Basta andare in un parco e vedere quanti spacciatori ci siano”Questo non è il suo primo ritocchino: “Ho una mamma che ha sempre avuto un seno prosperoso, a differenza del mio che era quasi inesistente. Questo non mi rendeva felice e in seguito alla mia esperienza al GF ho deciso di aumentare la taglia. Fino a qui tutto bene, non ho mai avuto critiche. Solo che qualche mese fa sono tornata in clinica per un nuovo intervento, volevo arrivare alla quinta di seno. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo clamore. Anche perché non sono l’unica a fare queste cose”.