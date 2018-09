Temptation Island vip 2018, Valeria Marini tentata da un tronista​

Amore al capolinea per. Gli ex concorrenti delcondotto dasi sono ufficialmente lasciati. A darne notizia è Contri su Instagram attraverso un lungo post in cui racconta con parole dolci cosa è successo e l'amore che hanno provato l'uno per l'altra.«Quasi 5 mesi fa - scrive Filippo - i miei occhi hanno incrociato i tuoi per la prima volta: uno sguardo puro, limpido, innocente in cui si perderebbe chiunque, persino il più saggio. Ho vissuto con te un’esperienza di crescita fantastica e unica, cominciata dentro la casa, dove ho lottato strenuamente per averti e per tenerti al mio fianco, e proseguita fuori, quando siamo usciti mano nella mano per affrontare un mondo per noi sconosciuto, fatto di mille luci accecanti e forti rumori. Ti ho amata e desiderata con fervore e passione, come un liceale talmente immerso nel vivere al cento per cento ogni singolo momento insieme che non mi sono mai fermato a pensare e a riflettere».Fuori dalla casa più spiata d'Italia la neo coppia ha conosciuto le rispettive famiglie ed è stata anche in vacanza insieme.«Durante questo momento magico - prosegue Filippo - ho conosciuto la tua famiglia straordinaria, i tuoi amici meravigliosi ed ogni cosa di te; ho desiderato tutto questo e lo ho amato fino in fondo. Con te ho condiviso tutto: un viaggio meraviglioso nel quale siamo stati due esploratori incredibili e abbiamo conosciuto luoghi unici e ci siamo immersi in una cultura diversa, stravagante. Ho ricordi unici che non possono essere descritti e raccontati.Ringrazio Dio ogni giorno per avermi dato la possibilità di viverti e di condividere tutto ciò, ma, purtroppo, la vita ha in serbo qualcosa di diverso per noi, e qualcosa, che non riesco ancora a definire non ha funzionato. Abbiamo provato ad affrontare le difficoltà, abbiamo combattuto come veri guerrieri per il nostro noi, ma con una maturità sorprendente rispetto alla nostra età alla fine abbiamo preferito allontanarci.Sei e rimarrai sempre una Donna unica e meravigliosa e ti ringrazio e continuerò a ringraziare per sempre ancora per tutto quello che mi hai trasmesso, hai lasciato una traccia indelebile in me, un tatuaggio nel cuore e non lo dimenticherò mai!».