Grande Fratello, diretta quinta puntata: Favoloso a rischio espulsione, rientra Aida

di Ida Di Grazia

Luigi Favoloso minaccia Alberto. Gesto della pistola contro Tarzan: «Ti aspettano fuori, non sai chi ti metti contro»

La quinta puntata delsi preannuncia ancora una volta piena di colpi di scena che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it Sorpresa per Simone CocciaBarbara chiama nella Mistery Room Simone e gli mostra alcune foto della compagna Stefania Pezzopane. Coccia scoppia in lacrime: "è l'amore della mia vita!" dice, fra i singhiozzi. L'on. Pezzopane è nel Limbo, ha visto tutto:"Sono molto emozionata anche io. Non immagina che io sia qui... aveva paura che lo abbandonassi!"Successo ascoltiPrima di chiudere il televoto la D'Urso parla ai ragazzi del successo del Gf "Erano 9 anni che non avevamo questi ascolti", poi mostra loro il video della settimana.Entrerà Nina Moric, verranno presi provvedimentiLa padrona di casaha annunciato l'ingresso nella casa di, e anche quello di Nina Moric ma ha parlato anche di importanti provvedimenti disciplinari: "La notte i ragazzi non sono ripresi per sei ore e quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. Non esistono le immagini, ma è accaduto qualcosa, io avrei potuto tacere però ho un patto di onestà con il pubblico che mi segue e ho deciso insieme al Grande Fratello che quest’episodio porterà a un provvedimento verso un concorrente o una concorrente che di notte ha fatto una cosa che non ci è piaciuta, in particolare a me non è piaciuta”."La notte i ragazzi non sono ripresi per sei ore e quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. Non esistono le immagini, ma è accaduto qualcosa, io avrei potuto tacere però ho un patto di onestà con il pubblico che mi segue e ho deciso insieme al Grande Fratello che quest’episodio porterà a un provvedimento verso un concorrente o una concorrente che di notte ha fatto una cosa che non ci è piaciuta, in particolare a me non è piaciuta”. Tutti gli indizi porterebbero a Luigi Favoloso, soprattutto dopo il gesto provocatorio contro Alberto, mentre i nominati della settimana sono