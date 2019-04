Grande Fratello, diretta quarta puntata: Daniele a rischio espulsione dopo le offese a Cristian Imparato

Ultimo aggiornamento: 20:49

E' tutto pronto per una nuovaDaniele Dal Moro sempre più a rischio espulsione dopo le offese a. Il giovane imprenditore ha detto di lui: «Mi urlava contro come una checca isterica, ma non sa che se voglio lo faccio piangere, lo faccio tremare», una frase che ha fatto insorgere il pubblico. Questa sera durantedelche seguiremo come sempre su Leggo.it , scopriremo quali provvedimenti verranno presi.Sarà una quarta puntata piuttosto movimentata quella di questa sera per. Il concorrente ha litigato dentro la casa conche gli ha rivolto degli insulti omofobi, e fuori dalla casa con Guendalina Tavassi. L'ex gieffina questa sera entrerà nella casa per chiarire tutto.