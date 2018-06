Grande Fratello, diretta della finale: televoto aperto tra Alberto e Veronica, siglia inedita e Gina Lollobrigida super ospite

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Subito dopoilaccoglierà il pubblico di canale 5 per decretare il finalista di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi.Tantissime le sorprese previste a partire da una sigla iniziale spettacolare che coinvolgeràe alcuni ex gieffini. Ospite d'eccezione l'iconica​Tra un commento e l'altro verrà chiuso il televoto trache decreterà l’ultimo finalista. Uno dei due dovrà vedersela con gli altri quattro concorrenti in gara: