Gf15, Filippo e Lucia si lasciano: «Mi spiace vederti così, ci abbiamo provato, ma non va»

Dopo la fine della storia d'amore tra, la commessa delsi sfoga in un pianto liberatorio, con lei c'è Danilo che prova a consolarla.“Ci hai parlato con Pippo?” le domanda Danilo, che conosce perfettamente la situazione della ormai ex coppia. "Se una cosa va va, se non va non la puoi forzare" riponde lapidaria Lucia. "Tu non sei una che prende in giro le persone - la consola Danilo - sono sicuro che ci hai pensato". "In realtà - spiega Lucia - l'ha presa lui la decisione, quando sei agli inizi deve essere tutto figo. Qui dentro forse pesi troppo tutto. Lui ha fatto un discorso giusto che forse avrei dovuto fare io".