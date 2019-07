Grande Fratello, Cristian Imparato di nuovo single con un post: «Io e Davide Vitale ci siamo lasciati»

Venerdì 5 Luglio 2019, 19:17

E’ finita la relazione frail fidanzato. A darne l’annuncio lo stesso ex concorrente recluso nell'ultima edizione deldal suo account Instagram, con un post a cui ha risposto anche il suo (ormai) ex fidanzatoCristian Imparato è di nuovo single: "Io e Davide – ha scritto sul social - abbiamo deciso di comune accordo di interrompere le nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o i media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene".A fianco della foto di coppia, Cristian ha aggiunto una didascalia: “Ti auguro di trovare ciò che meriti!”, a cui ha risposto Davide: “Sei speciale. Ti vorrò sempre bene anch’io”.