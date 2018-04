di Veronica Cursi

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06

Ilè cominciato da neanche 24 ore e già montano le prime. Al centro delle critiche è ildi persone non proprio sconosciute: personaggi legati al mondo della cronaca o dello spettacolo (dai fidanzati di Nina Moric e dell'onorevole Stefania Pezzopane , alla nuora di Gino Bramieri e la figlia di Bobby Solo) o che hanno ampiamente fatto parte dei salotti tv della D'Urso (vedi il Ken umano Angelo Sanzio ). «Che senso ha illudere la gente con dei provini quando poi il cast è fatto di quasi tutti personaggi già noti?», tuona il web.E in effetti a guardare la prima puntata condotta da un'emozionatissima Barbara D'urso il dubbio un po' viene: gli uomini e le donne che dovranno rimanere chiusi nella casa per 7 settimane sembrano già avvezzi alle telecamere e soprattutto qualcuno si chiede che differenza ci sia con l'edizione vip di Ilary Blasi: anche lì il popolo dei concorrenti era infatti formato da figli o parenti di, come Ignazio Moser o i fratelli Rodriguez. Insomma una furbata questa che non è piaciuta ai telespettatori che erano pronti a rivedere il Gf dopo 3 anni di stop nell'edizione normale.