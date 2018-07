Spagna, molestie sessuali dentro la casa del Grande Fratello: indaga la polizia

Gli autori, alla fine, hanno deciso di avviare un'indagine, annunciando anche di voler emettere presto una sentenza su un caso di ripetute, avvenute tutte ad opera di un concorrente, all'interno della Casa dell'edizione statunitense del Grande Fratello., 28enne ballerino di origini cubane, dichiaratamente gay, avrebbe infatti molestato diversi concorrenti, sia donne che uomini. Non è la prima volta che alcunevengono riprese all'interno della Casa del Gf, ma questo ragazzo, concorrente dell'edizione numero 20, sembra essere andato decisamente oltre.L'accusa, infatti, è quella di aver toccato, o tentato di toccare, idi vari coinquilini, sia uomini che donne. In più occasioni, infatti, il ballerino avrebbe tentato di toccare i genitali di alcune ragazze con un cucchiaio da gelato, invitando una di loro, Kaycee Clark, ad «aprire la vagina». Anche un coinquilino, Tyler Crispen, sarebbe stato molestato da Mounduix. Le proteste dei telespettatori, come riporta anche TVLine , hanno indotto gli autori ad avviare un'indagine, minacciando provvedimenti nel caso in cui Mounduix dovesse reiterare simili comportamenti.