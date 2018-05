Grande Fratello, anticipazioni: Martedì primo finalista e un nuovo ingresso sexy

Baye Dame, come sta dopo l'aggressione: «Una cosa abbastanza seria»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elezione del primo finalista, un nuovo ingresso nella casa e il probabile abbandono diin nomination insieme a: a tre puntate dalla finale, ilspariglia le carte, con- il "Tarzan" di Viterbo - favorito per la vittoria a 3 volte la scommessa su Snai.Alle sue spalle, riporta Agipronews, si piazzaa 5,00, con Matteo Gentili e Angelo Capparella entrambi a 6 volte la posta. La quota sale a 8,00 per il successo di Simone Coccia e Danilo Aquino, doppia cifra, a 12,00 per Veronica Satti. Ultimi in lavagna, tutti a 20,00, Filippo Contri, Lucia Orlando e Lucia Bramieri.