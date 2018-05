Grande fratello, Bobby Solo fa pace con la figlia Veronica e le dedica una canzone

Grande Fratello, Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone Coccia: «Faccia di m**da, vergognati »​

Dopo 15 anniha deciso di fare pace e riabbracciare la figlia, e tutto questo grazie a. La conduttrice delda anni si batte affinche i due possano tornare ad essere una famiglia e qualche giorno fa il cantante ha spedito un sms alla D'Urso scrivendo : "Da parte mia c'è tutta la volontà di riabbracciare mia figlia per lasciarci alle tutto spalle, ma non desidero che la nostra riconciliazione diventi un caso mediatico, tutto accadrà al di fuori delle telecamere" .Veronica urla di gioia: "Lo sapevo!". Dietro di lei sotto un telo rosso ci sono i dischi del padre : "Manca un disco - dice Barbara - ma tu non lo puoi sapere. Il tuo papà mi ha detto di dirti che quando avevi tre anni ha scritto una canzone per te, questa canzone l'ha chiusa in cassetto dopo quello che è accaduto con tua madre. Dopo averti guardato attentamente nella casa del gf l'ha ritirata fuori e ora la canterà per te. Si intitola 'Torno da te'. 25 anni dopo l'ha cantata solo per te". Parte la musica. "Lo sapevo che guardandoti al gf avrebbe ceduto" conclude la D'Urso. "Anche se sono un po' stonata la canteremo insieme" risponde felice Veronica.