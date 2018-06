La finale: Alberto è il favorito dei bookmaker

Stasera su Canale 5 andrà in onda la conclusione dell'edizione delnumero 15, quella che per molti passerà alla storia come la più trash. Nella casa, al grido "ragazzi" di unasempre più "macchina da guerra" dopo il ritorno alla conduzione del reality, si sono alternati personaggi che hanno fatto parlare di sé per i gesti più discutibili. Ecco alcuni dei momenti "indimenticabili" di questa edizione.Una delle scene che resteranno più impresse nella mente del pubblico è quella in cui il branco si è scagliato contro. "L'aggressione del tiramisù" è costata ala squalifica. Espulso ancheper una scritta sessista mai chiarita del tutto. Proprio l'imprenditore è stato al centro di molte polemiche e l'oggetto del desiderio di più inquiline dentro la casa. Cult la frase che l'exha pronunciato qualche settimana fa: «Un purosangue non fa mai a gara con i pony». E sempre Favoloso è stato criticato per aver definito l'onorevoleun "puff".è tornato a casa con due denunce: una da parte degli animalisti per aver raccontato di aver picchiato e tagliato la coda al suo cane, una da parte di, che ha offeso mentre si trovava dentro la casa.invece, è stato a lungo criticato per lo scontro con. Una parola di troppo si è "infilata" nella battuta a sfondo sessuale sulla 57enne.Non sono macati, inoltre, baci appassionati e docce hot. Un'edizione che porta a "casa" incredibili dati d'ascolto, ma che ha perso qualche sponsor lungo il cammino.