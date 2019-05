Grande Fratello, tra Francesca De Andrè e Gennaro notte hot tra le lenzuola e scatta il bacio

Grande Fratello 2019, ottava puntata: Gennaro in finale. Erica, Enrico e Kiko in nomination. Serena Rutelli eliminata​

Martedì 28 Maggio 2019, 17:11

, momenti di tenerezza al Grande Fratello. Per i due, questa mattina c'è stato un risveglio molto passionale, in cui con tutta probabilità c'è stato anche qualche bacio. Ora cheha deciso di mettersi alle spalle la storia con Giorgio Tambellini, sembra proprio che con Gennaro possa sbocciare finalmente qualcosa.I due, sotto le coperte, questa mattina si sono scambiati affettuose coccole.sembrano sempre più vicini: se ne è parlato anche a Mattino 5 e nello studio del programma di Federica Panicucci in molti sono convinti che ci siano già stati dei baci. L'intesa tra i due sembra andare sempre meglio e ora che pernon c'è più il freno del legame con Giorgio, le cose potrebbero cambiare. Lo riporta anche Gossipetv , ieri sera, ha avuto un confronto finale con Giorgio e ora potrebbe davvero gettarsi tra le braccia di Gennaro, anche per via della gelosia suscitata dall'arrivo nella Casa di. La nipote di Fabrizio De Andrè non ha nascosto il fastidio per l'ingresso della influencer, che piace, e non poco, a Gennaro, il primo finalista di questa edizione del Gf.