GF15, l'anticipazione di Barbara D'Urso: «Martedì nella casa entrerà una nuova inquilina, formosa e bella»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25

Ilè ormai arrivati alle battute finali. Martedì sera su canale 5svelerà chi sarà il primodi una delle edizioni più controverse.la conduttrice ha svelato che sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi mandare in finale. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè martedì sera entrerà nella casa “una donna molto formosa e sexy”, senza però svelarne il nome.La ragazza starà nella casa solo per pochi giorni, come è avvenuto per il Ken umano, e tra le ipotesi che stanno venendo fuori si parla di Francesca Cipriani oppure di Fabiana Britto, la sexy PlayMate che è stata ospite qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque.Ultima anticipazione data dalla padrona di casa è che potrebbe succedere qualcosa che potrebbe nuovamente rompere gli equilibri: “Ci sarà una cosa molto forte, per ora non vi dico cose più specifiche. Forse ve lo dirò a Pomeriggio 5, ma è una cosa pesante”. Di cosa sta parlando?