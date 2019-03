Grande Fratello, il vincitore Alberto Mezzetti entra nell'edizione brasiliana: «Liberate l’urlo di Tarzan!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver vinto iledizione 2018 in Italia e ora, dopo un lungo corteggiamento non ricambiato a Barbara D’Urso, è pronto a conquistare il reality anche in Brasile. Alberto infatti prenderà parte al Grande Fratello nell’edizione brasiliana.Alberto però non sarà un concorrente in gara ma solo una guest star, un ospite che rimarrà nella casa per qualche giorno. A confermare la notizia il sito del reality che ha postato un’immagine di Alberto seguito dalla didascalia: “Buon pomeriggio, Brasile. Buona notte, Italia! Liberate l’urlo di Tarzan, perché Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello, sta arrivando al BBB”.Sul sito ufficiale del programma, Alberto viene appunto accostato a Tarzan, viene riportata la sua tentata relazione con la d’Urso e si parla anche di un suo tatuaggio in una zona molto particolare del corpo.