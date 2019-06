Grande Fratello 2019, Valentina Vignali urla nella casa: «Basta, se non cambiate spacco tutto»

Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere la pazienza a Gennaro Lillio: «Hai rotto»

Sabato 1 Giugno 2019, 17:49

Un momento 'no' arriva per tutti dentro la casa delI telespettatori che seguono la diretta, però, non si aspettavano che qualcuno potesse urlare perché infastidito dalla musica imposta dalla produzione. Un motivo futile si cela, infatti, dietro le urla diquesta mattina. Nella casa più spiata d'Italia hanno trasmesso una playlist d'altri tempi che non ha incontrato i gusti degli inquilini.La più intollerante è stata proprio la giocatrice di basket, che ha chiesto più volte di cambiare genere musicale. L'influencer si è chiusa le orecchie con le dita, ha provato a cantare alcuni successi di musica rap o trap per non ascoltare quello che era nell'aria e poi è arrivata sul punto di urlare e minacciare., ha detto utilizzando un tono di voce piuttosto alto e giudicato incomprensibile da qualcuno.canzoni degli anni Sessanta e Settanta che hanno fatto la storia della musica italiana. Oltre a dimostrare di non conoscere i brani, i ragazzi - forse troppo giovani - hanno fatto intendere di disprezzare il repertorio classico della musica leggera.La musica accompagna le nostre vite e allargare i propri orizzonti e le proprie conoscenze è sempre sintomo di intelligenza e sensibilità. Forse la produzione sperava di smuovere gli animi mettendo in loop queste canzoni.