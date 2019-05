Grande Fratello 2019, Valentina Vignali nei guai. L'ex Stefano Laudoni: «Calunnie, affermazioni gravi. Procedo per vie legali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stare nella casa delnon è facile e ne sa qualcosa. La cestista e star di Instagram infatti è stata prima “bacchettata” da Francesca Cipriani su Twitter e ora l’ex fidanzato,, ha deciso di adire le vie legali.Stefano, anche lui giocatore di basket, è stato chiamato in causa della gieffina per via di un tradimento subito. I due infatti si sarebbero lasciati per via di un’altra donna, di cui Valentina ha anche fatto il nome, ricevendo una diffida: “È una storia lunga – ha spiegato ai coinquilini - In realtà l’ho scoperto tramite lei che diciamo che non brilla di intelligenza. Meglio se mi fermo qui”.Le dichiarazioni negli ultimi giorni non si sono fermate e Laudoni è intervenuto direttamente dal suo profilo Instagram: “Mi vedo costretto a intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello – ha scritto sul social - Avevo già provveduto a diffidare la sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”.