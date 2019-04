Grande Fratello 2019, Tina Cipollari su Instagram: «Kikò sei proprio sfortunato in amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella terza puntata delad abbandonare la casa è stata, la professoressa che negli ultimi giorni aveva fatto girare la testa a Kikò. Adella prof l'opinionista per eccellenzache con ironia su Instagram ha scritto così:Ambra Lombardo è l'eliminata della terza puntata del Grande Fratello 2019, a commentare la sua uscita con un pizzico di ironia Tina Cipollari ex moglie di Kiko: «Sono molto dispiaciuta che sia uscita “la professoressa”, ma soprattutto per te Kikò…».Nell'ultimo periodo Kikò si era avvicinato particolarmente alla prof. Kikò sperava che tra i due nascesse qualcosa di più «è difficile trovare la bellezza esteriore e interiore insieme», ha detto in diretta l'ex della Cipollari parlando di Ambra.La D'Urso legge la storia pubblicata dalla Cipollari in diretta che sorride e applaude ma non commenta.