Tina Cipollari e il Grande Fratello, sfogo social: «Non manipolo i miei figli per andare contro il padre»

Lunedì 13 Maggio 2019, 17:17

Durante le ultime puntate delsi è parlato della love story quasi iniziata fra Kikò (al secolo Chicco) Nalli e l’eliminata Ambra Lombardo. Nella diretta Barbara d’Urso ha mostrato al recluso anche l’intervento su Instagram del figlio, che sembrava non apprezzare molto la nuova (quasi) compagnia del padre. Sul social alcuni fan hanno accusatodi “manipolare” i figli per mandarli contro il padre e lei ha deciso di rispondere direttamente dal suo account.La storica opinionista di “Uomini e donne” non usa mezze parole: “Sono davvero stanca – ha scritto sul social - Sentir parlare di manipolazione accostata al mio nome mi fa accapponare la pelle. Manipolare un figlio significa raggirarlo, controllarlo, ancor peggio usarlo per i propri scopi personali. È una cosa orribile, non avrei mai il coraggio di poterlo fare. Sono le mie creature, non sono dei burattini emotivi che utilizzo a mio piacimento, al contrario di quanto alcuni possano pensare”.Lei in fondo non può impedire ai figli di vedere la tv o utilizzare i social: “Non permetto a nessuno di infierire, giudicare o sindacare sulla mia vita privata, la mia famiglia e il mio essere madre, al di là del mio ruolo in tv. I miei tre figli sono tutti in grado di intendere e di volere, e non sono poi così diversi da qualunque altro bambino della loro età che guarda la televisione o possiede un profilo su un qualsiasi social network (...) Io non posso e non intendo negar loro l'unica possibilità che hanno adesso di poter vedere il padre, ossia quella di seguirlo all'interno del Grande Fratello 16, e non posso di certo evitare una qualsiasi loro reazione alla vista di un atteggiamento o comportamento del loro papà, giusto o sbagliato che possa essere ritenuto, perché tutto ciò non dipende da me”.