Grande Fratello 2019, tutti pazzi per Taylor Mega: ma lei si ammanetta a Gennaro scatenando l'ira di Francesca De Andrè

sembra aver conquistato gli inquilini della casa delIn molti hanno dimostrato di essere rimasti soggiogati dalla sua bellezza. L'influencer 25enne è entrata per trascorrere un po' di tempo con i concorrenti e le sue immagini in bikini stanno facendo il giro della rete. In un momento di relax in saunahanno commentato l'effetto che fa agli uomini della casa.«Io se fossi in Enrico, mi fionderei!», ha esordito il napoletano per essere subito frenato da Francesca: «Non mi sembra tipa per Enrico!» «A Daniele piace lei! Si vede proprio!», ha insinuato Nalli. Eppure Taylor è stata invitata perché piace a Gennaro. Il 27enne ha ammesso di trovarla molto attraente facendo ingelosire probabilmenteE se il rapporto tra Gennaro e la genovese non decolla, gli autori provano a "delineare il triangolo" costringendo Taylor a passare del tempo a stretto contatto con il primo finalista di questa edizione (Gennaro). La produzione ha scelto di ammanettarli e Francesca sembra non aver gradito questo gioco. A bordo piscina i due ne hanno approfittato per conoscersi meglio.