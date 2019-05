Grande Fratello 2019, spunta l'ex fidanzato di Martina Nasoni: «Voglio entrare in casa per chiederle scusa

Grande Fratello 16

«Ho parlato con l'ex fidanzato diconcorrente de», annuncianella puntata di oggi diL'ex della "ragazza con il cuore di latta» lo avrebbe contattato perché vorrebbe entrare nella casa più spiata di Italia e chiedere scusa alla giovane. La conduttricenon nasconde qualche perplessità.«Vuole chiedere perdono per averla trattata male e tradita. Se non si fossero lasciati si sarebbero sposati perché lei è la donna della sua vita», le parole che il giovane avrebbe scritto sul profilo Instagram di Garth. Al momento Martina prova interesse per un altro inquilino, il bel Daniele Dal Moro, che sembrerebbe aver attratto anche Valentina Vignali.I due ragazzi sono stati immortalati dalle telecamere mentre si scambiavano un appassionato bacio sotto le lenzuola e l'ex fidanzato,potrebbe voler varcare la porta rossa per paura di perderla oppure semplicemente per approfittare della situazione e farsi un po' di pubblicità.