Grande Fratello 2019, Serena Rutelli scherza e balla. Poi la brutta caduta

Lunedì 20 Maggio 2019, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccolo incidente perdentro la casa delLa figlia adottiva di, con una storia e un'infanzia difficile alle spalle, sta superando molti suoi limiti personali. Accantonata l'iniziale timidezza, si sta facendo apprezzare dal pubblico per la sua educazione e dai coinquilini per la sua dolcezza.Questa mattina appena sveglia ha indossato l'accappatoio e si è lanciata in un balletto un po' "pericoloso" con Enrico. Pochi passi all'insegna dell'ironia e del divertimento ed è andata giù all'improvviso. È scivolata sull'acqua finita sul pavimento e ha sbattuto schiena e posteriore in prossimità dei gradini del bagno.Enrico e i presenti si sono preoccupati, ma l'estetista si è lanciata in una risata fragorosa tranquillizzando tutti. Una brutta caduta, ma con nessuna conseguenza grave. Intanto, i ragazzi più spiati d'Italia si sentono ancora più reclusi a causa del maltempo. Piove su Roma e loro sono costretti a restare dentro casa. Non potranno farsi prendere dalla pigrizia, però: la diretta di questa sera è vicina.