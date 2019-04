Grande Fratello 2019, paura per Jessica Mazzoli: si sente male e lascia la casa

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura alsi è sentita male e ha abbandonato la casa. L'ex di Morgan ha avvertito forti dolori alla pancia ed è stata costretta a uscire per fare i dovuti accertamenti. Già da qualche giorno non si sentiva bene, ma la produzione ha trasmesso una comunicazione ufficiale solo poco fa. Stamattina, infatti, la situazione è precipitata con un malore.e sarà riaccompagnata dentro la casa più spiata d'Italia dopo le cure necessarie.«Nella mattinata di oggi - si legge nella nota - Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza».L'ex concorrente di X Factor non è in buoni rapporti con il padre di sua figlia. Le domande ricorrenti sulla sua situazione personale potrebbero aver influito sul suo stato d'animo. I due hanno una figlia, Lara - che ora ha sei anni - e Morgan ha accusato Jessica di non fargliela vedere. «Lui - ha replicato la ragazza in più occasioni - deve affrontare il percorso psicologico riabilitativo genitoriale che sedi competenti hanno stabilito per lui. Se lui vuole avere un rapporto con la figlia faccia quello che deve fare. Io ho rinunciato a 5 anni di alimenti pur di fare la pace, visto che il suo unico scopo sono i soldi».che sono ricorsi ai social per commentare, la cantante avrebbe somatizzato le tensioni degli ultimi giorni. Jessica, infatti, avrebbe avuto dei dissapori con Kikò, l'ex di Tina Cipollari. Gli scompensi emotivi l'hanno portata a credere di non essere in grado di partecipare a un reality. Il malore di Jessica potrebbe essere legato allo stress, ma anche a qualcos'altro. Si attendono aggiornamenti.