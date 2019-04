Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi e la malformazione al braccio: ecco cosa ha rivelato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco è uno dei nuovi protagonisti della nuova edizione del, condotto da Barbara D’Urso. Recluso nella casa di Cinecittà ha confessato di avere unaal braccio.La malformazione, la sinostosi radio ulnare, è dalla nascita, come ha raccontato Michael a Jessica Mazzoli: “Non posso ruotare il braccio – ha fatto sapere - Sono nato così, non ci posso fare niente”.Jessica ha sottolineato che non si nota niente, ma lui ha risposto che per questo ha evitato la tv: “Ho sempre cercato di evitare, sempre meglio non esporsi troppo. No, non si vede, nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio".Intanto fa programmi per il post reality: “Se farò il botto veramente e vedremo e se le braccia saranno un impedimento o no. Mi hanno detto già tantissime volte di fare l’attore, ma tante tante. Mi dicono che ho la faccia da cinema. Ma come faccio? Se io devo fare un film mettiamo di guerra e devo sparare, non posso. Mentre ce ne sono tanti altri che possono farlo. Ci sono altri bei ragazzi”.