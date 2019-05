Grande Fratello 2019, lite furiosa tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio: «Gli uomini ti lasciano perchè sei volgare». Deve intervenire la D'Urso

Grande Fratello 2019

Francesca De Andrè

Martedì 21 Maggio 2019, 00:29

Ildopo le accuse che il cantautore le aveva rivolto, non solo non c'è stato ma si è trasfomato in una. Per Francesca Malgioglio nomina il nonno, Fabrizio De Andrè, solo per farsi pubblicità, Cristiano non sopporta la sua maleducazione e in un impeto d'ira sbotta:Nella puntata di lenedì scorso scorso Malgioglio aveva rimproveratodandole della bulla e dicendo: «tuo nonno si sarebbe rivoltato nella tomba». Frase questa che ha colpito molto Francesca e in settimana ci ha rimuginato sopra arrivando a pensare: «Malgioglio parla di amicizia con mio nonno, ma non è vero nulla, lo fa solo per farsi pubblicità». Accuse a cui Cristiano vuole ribattere innella«Se faccio questo lavoro - dice Cristiano - lo devo a tuo nonno. E' stato lui a pagarmi il biglietto del treno per Milano,Per questo mi sono permesso di dirti che ti sei comportata male. Nel modo in cui tu parli, in cui ti comporti, secondo te sarebbe felice», «Io credo proprio che mio nonno mi avrebbe capita», replica Francesca: «, non puoi parlare di una persona morta» «- sbotta Malgioglio -» «Sarai normale te - replica Francesca - guarda come vai conciato. Vergognati!». «Dovresti vergognarti tu per tutti i danni che stai provocando a casa, spero tu possa uscire dalla casa del Grande Fratello.», deve intervenire la D'Urso: «No Cristiano questo non te lo consento».