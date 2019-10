Grande Fratello 2019, Kikò Nalli e Ambra Lombardo crisi rientrata: «L’amore davanti a tutto»

Giovedì 10 Ottobre 2019, 19:45

Dopo le voci di crisi,conferma che la sua storia con Ambra Lombardo, nato fra le mura delreality condotto da, è ancora in corso e procede con le difficoltà legate alla distanza e agli impegni dell’ex marito di Tina Cipollari.I due continuano ad essere lontani (“Il fatto che io non sia presente quanto lei vorrebbe. La mia Ambra si lamenta spesso di questo e fa bene, anche perché è vero”), ma cominciano a capire le rispettive esigenze: “Nella mia vita – ha confidato a “Nuovo” - metto l'amore davanti a tutto. Ma per amore io intendo prima di tutto quello per i miei figli e poi quello per le altre persone, compresa la mia compagna. Voglio essere presente per loro e per la mia donna, ma devo farlo con i miei tempi. Da sempre discutiamo per questo con Ambra: però mi sembra che ora stia cominciando a capirmi. Anche se mi rendo conto che per lei non sia facile, visto che non ha figli”.Adesso sta andando incontro alle sue esigenze: “Non la devo riconquistare perché l'ho già conquistata, come lei ha fatto con me. In questo momento viviamo il nostro amore giorno per giorno e attimo dopo attimo: è un sentimento davvero importante e va ben oltre quello che possono pensare psicologi, giornalisti e volti più o meno noti che ne parlano lucrando sulla nostra storia. Io e Ambra andiamo avanti per la nostra strada perché ciò che succede dentro casa mia o casa sua lo sappiamo solo noi”.C’è anche chi dice che la loro storia sia costruita: “Se fosse stato creato ad arte per la Tv sarebbe idilliaco e tra noi non esisterebbero problemi. Io e Ambra, come tutte le coppie del mondo, viviamo giorni bellissimi e altri meno: ma questo fa parte della vita”.