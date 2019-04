Grande Fratello 2019, incontro commovente tra Cristian Imparato e il padre: «Sei sempre mio figlio, quello che hai detto non cambia niente»

l

Per Cristian Imparato la quarta puntata delnon è stata semplice. Prima poidi avergli detto delle frasi omofobe, poi il furioso litigio con, per l'ex vincitore di Io Canto è arrivata anche una bella sorpresa. Cristian non ha mai confessato apertamente al padre di essere omosessuale ed ha sempre temuto il suo giudizio, ma l'incontro nella casa ha risolto ogni dubbio ed è stato davvero commovente:La paura più grande di Cristian Imparato è quello che il padre può pensare di lui dopo aver sentito le sue confessioni nella casa del. «Io e mio padre - racconta Imparato - non abbiamo un rapporto di confidenza, io no lo so che può pensare quando io parlo delle mie storie, non è come parlare con mia mamma o mia nonna». Mentre piange raccontando questo a Barbara D'Urso, il padre appare alle spalle dietro un vetro: «Ti ho visto tutti i giorni che soffrivi - dice il signor Luigi - sono dovuto venire per forza, io ti voglio bene. Lo sai come sono fatto, mi ferisci se dici che non abbiamo dialogo.». Barbara gli permette di incontrarlo. I due si abbracciano tra le lacrime: «Se tutti i papà fossero come Luigi, questa sera hai dato un esempio meraviglioso» dice orgogliosa la D'Urso.