Grande Fratello 2019, Guendalina Tavassi contro Cristian Imparato: «Comportamento grave»

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:25

“Io ero entrata in Casa per spiegargli la situazione, ma Cristian ha iniziato a urlarmi contro, a inveire su di me e non mi ha dato modo di dire nulla di quello che avrei voluto”, lo scontro durante ilcono non è piaciuto a Guendalina Tavassi, entrata nella casa per confrontarsi col recluso: “Ha iniziato a sparare, contro di me dicendo che lui mi dà visibilità. Ma è chiaro che non è così: io sono un'opinionista, quindi se lui decide di andare al GF deve accettare che la gente possa parlare di lui e farsi un'opinione”.Il faccia a faccia è stato senza mezzi termini: “Si è posto in maniera molto aggressiva – ha spiegato in un’intervista a “Vero” - Lo scorso anno Baye Dame è stato squalificato per aver urlato contro Aida. Cristian Imparato ha fatto di peggio. Quella è stata una violenza sulle donne. Io ho sdrammatizzato parlando dell’alito, ma si è mostrato squilibrato. E’ saltato per aria. Li ha fatti i test psicologici prima di entrare? Io ne ho fatti tantissimi quando ho partecipato al GF”.Forse la produzione durante la querelle sarebbe dovuta intervenire: “Si. Sono forte e sdrammatizzo. Ma ciò che ha fatto è molto grave”.Per lui non ha nessuno consiglio: “Nessuno. Di solito si dice: sii te stesso, perché questa è la carta vincente. Ma a lui dovrei dire: sii un’altra persona”.