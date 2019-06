Grande Fratello 2019, Giorgio scrive una lettera a Francesca De André: «Hai avuto un comportamento davvero penoso»

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:40

Lasi apre ancora una volta con Francesca De Andrè. Durante la diretta della nona puntata che abbiamo seguito su, l'ex fidanzato didopo essere entrato nella casa del Grande Fratello 2019 ed essere stato paparazzato nuovamente in dolce compagnia ha deciso di inviare una lettera moto dura a Francesca: «Sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi appartenga questo mondo. La prima volta per chiarire la situazione con Rosi. Avrei voluto e dovuto dirti molto altro, soprattutto quello che era accaduto tre giorni prima, ma non ce l’ho fatta, avevo la febbre. Avrei dovuto spiegarti tutto con calma. Ma appena ti ho vista non ce l’ho fatta. Quando lunedì ho parlato di complotto non intendevo giustificare il mio errore, ma mi riferivo ad una serie di circostanze di cui parlerò unicamente con te. Io ho sbagliato e lo ribadisco,» Un'accusa che ha dell'incredibile visto il comportamente di Giorgio, poi la lettera prosegue: «So che sei una ragazza che ha bisogno del contatto fisico, ma a tratti sei andata veramente oltre. Ho visto poco delle ultime settimane. Mi faceva male la tua assenza e vederti abbracciata ad altri non migliorava il mio stato d’animo. Dopo il nostro secondo incontro pensavo avessi compreso, per questo non mi aspettavo minimamente questa vicinanza o che ti comportassi da fidanzata gelosa per la vicinanza di Gennaro a Taylor. Guardandoti negli occhi mi sera sembrato di intuire che avresti aspettato di uscire e che ne avremmo parlato a quattr’occhi. Voglio parlare con te quando sarai uscita. Ti chiedo di non denigrare più me. uscirai fuori. Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti. Giorgio».Francesca è incredula e commenta con Gennaro: «Io divento matta, alla fine cornuta e mazziata,quale miglior frase mi appartiene in questo momento?»