Gennaro Lillio, dal Grande Fratello 2019 alla moda: spot per Dolce & Gabbana

Martedì 25 Giugno 2019, 15:42

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 2019 , condotto da Barbara D’Urso e vinto da Martina Nasoni, per il recluso, neo compagno di Francesca De André, arriva un’occasione di lavoro di primo livello come protagonista del nuovo spot diL’ex gieffino è appunto protagonista del nuovo spot per il profumo maison “Light Blue Sun”, prendendo il posto che fu del collega britannico David Gandy: nei panni di un pescatore seduce la bella modella diciannovenne palermitana Giulia Maenza, con lui nella pubblicità, salvo poi scoprire che è tutto un sogno ad occhi aperti della ragazza.Lo spot è stato girato prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello di Gennaro, ma a breve sarà trasmesso regolarmente in tv.