Grande Fratello 2019, Franco Terlizzi: «Michael tante avventure, nessun amore. Liberato di un peso portato per anni»

Lunedì 13 Maggio 2019, 18:49

“Non sarebbe comunque un problema”, Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e papà di, recluso nella casa deltorna a parlare del figlio. Nella casa e durante i numerosi programmi che dedicano spazio al reality, con scoop e smentite, si parla spesso anche del suo orientamento sessuale.Il papà però, oltre a sottolineare che non esisterebbe alcun problema, pensa che le cose stiano in maniera differente: “Lui ha avuto moltissime avventure – ha fatto sapere a “DiPiù” - anche se credo che non si sia mai innamorato seriamente di nessuna ragazza”.Franco ha anche parlato della malattia del figlio: “Per farlo curare ho anche dovuto chiedere alcuni prestiti, ma non mi è mai importato: per lui avrei fatto qualsiasi cosa. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta (…) Ha capito che può essere amato nonostante la sua malattia. Ora ne sono certo, si è finalmente liberato da un peso portato dentro per anni”.