Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè fa infuriare la D'Urso: «Non prendiamoci in giro, con Gennaro ti sei spinta oltre»

Lunedì 13 Maggio 2019, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presunto tradimento del fidanzato di, Giorgio e l'influencer Roxy si è concluso con un nulla di fatto. Giorgio ha chiarito duranteche abbiamo seguito su Leggo.it non solo la sua posizione, ma è parso più che tranquillo nel vedere le effusioni che le De Andrè ha scambiato nella casa con Gennaro. Un atteggiamento che proprio non è andato giù alla D'UrsoDoponella sesta puntata del, entra nella casa Giorgio il fidanzato di Francesca che chiarisce la sua posizione e spiega che tra lui e l'influencere non c'è mai stato niente. Francesca gli crede, ma la D'Urso vuole chiarire meglio la loro situazione e mostra le immagini di Francesca e Gennaro. Francesca e Giorgio non sembrano interessati continuano a parlare tra loro e baciarsi. La D'Urso li rimprovera: «mi dispiace che tu ti sia distratta, ma quello che pensiamo è che. Sai quanto ci tengo a te ma non voglio sentire il ritornello che siamo amici perchè ci sono immagini di... il mio migliore amico non farebbe mai». «Hai fatto bene» ride Gennaro «Qui nella casa non è semplice, io lo so».«Francesca tutta Italia pensa tu abbia due piedi in una scarpa, io sto cercando di tutelarti» conclude Barbara D'Urso.