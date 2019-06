Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè contro Mila Suarez: «Hai bisogno di soldi? Smettila di farti pagare, fai qualcosa da sola»

Martedì 11 Giugno 2019, 00:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il faccia a faccia traè avvenuto durante ladel. La modella ha denuciato la De Andrè per bullismo, ma Francesca non si è lasciata intimidire e ha reagito come sempre a modo suo:A metà maggio Mila Suarez aveva annunciato via social, come vi abbiamo raccontato su, di averMila Suarez prova a mantenere un contegno, non vuole entrare nel merito e dice: «Ci penseranno i miei avvocato fuori, intanto hai fatto una brutta figura», ma Francesca De ANdrè non è certo una persona che lascia correre e si scaglia contro la modella: «non attaccarti a qualcuno, amati tu. Le tue minacce mi scivolano addosso! L'unica cosa che ti tocca è l'aspetto estetico, per questo ti ho attaccata dicendoti che hai la cellulite. Se ti rubano gli uomini è perchè hai qualcosa che non va. Un po' di contenuto Mila, non solo tette e culo, smettila di farti pagare le operazioni dai fidanzati». A bloccare la lite l'ingresso in studio della sorella Fabrizia.