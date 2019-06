Grande Fratello 2019, lo sfogo di Luca Onestini su Instagram: «Per scelta di altri non ci sarò per la finale»

di Ida Di Grazia

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:56

non sarà in studio a tifare il fratellodurante la finale del. L'ex gieffino in un post su Instagra ha comunicato ai fan la notizia con uno sfogo ben mirato:. Sututti gli aggiornamenti.Luca Onestini per tutta la durata delha denuciato la disparità di trattamento tra il fratello e il resto dei concorrenti della casa. Domenica, Luca, ha affidato a Instagram uno sfogo in cui annuncia che non sarà presente in studio durante la diretta della finale per "scelta di Altri". Il percorso di Gianmarco all'interno della casa è sempre stao corretto e lineare tanto da convincere anche gli analisti di Stanleybet.it a tagliare la sua quota sul vincente passandola da 9,00 a 5,00. Il Favorito alla vittora sembra però essere Enrico Contarin a 2,25.«La quiete prima della tempesta 🔥 si legge nel post - Domani ( oggi ndr) è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no ? 😉Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza @gianmarco.onestini ! »