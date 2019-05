Grande Fratello 2019, diretta quinta puntata: Kikò in crisi, una lettera dal passato per Serena Rutelli

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kikò è uno dei concorrenti a rischio eliminazione. L'ex marito diè entrato in crisi, teme la reazione dei figli dopo il bacio appassionato con Ambra. Durante la diretta della quinta puntata del, che seguiremo come sempre in diretta su, scopriremo chi sceglierà tra la ex moglie e l’affascinate professoressa. Barbara D’Urso rivelerà adi avere per lei un’altra lettera. Dopo quella scritta dalla madre biologica, questa volta il mittente è uno dei suoi fratelli, anch’esso dato in adozione.In nomination questa sera