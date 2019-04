Grande Fratello 2019, diretta prima puntata: tutti nella Casa

Grande Fratello 2019

Leggo.it

Grande Fratello 2019, anticipazioni prima puntata: chi sono i concorrenti e quanto dura. Resta l'incognita Lemme​

Rutelli, la figlia dell'ex sindaco di Roma concorrente del GF: il padre non la prende bene​

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai nastri di partenza. Sedici concorrenti reclusi nella Casa, tra cuiDel gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “Il Grande Ranch” che da mercoledì 3 aprile, vivono in un ranch vicino Roma, sono quattro ragazzi: Angela, Audrey, Erica e Daniele.Condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti, il Grande Fratello 2016 prende il via questa sera. Per i sedici concorrenti in gara in palio c'è un montepremi finale di 100.000 euro.Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.00 e tutti i giorni in seconda serata).