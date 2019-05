Grande Fratello 2019, Barbara D'Urso caccia via Giorgio e difende Francesca De Andrè

Grande Fratello 2019

Grande Fratello 2019, Alice De Andrè infuriata: «Con Francesca abuso, come in una setta. Spero vi fermino al più presto»​

Lunedì 27 Maggio 2019, 23:19

, migliore amica diha confermato durante la, i. Francesca incontra il suo ex, ancora una volta su di giri. Giorgio prima nega poi ammette il tradimento ma più volte si avvicina in modo molesto alla De Andrè, la D'urso deve intervenire: «», poi lo manda via.entra nella casa del Grande Fratello 2019 e va subito sulla difensiva: «Io non ho parole, stai ascoltando una falsa», Francesca De Andrè è stranamente calma: «Sei fatto dalla mattina alla sera?». «Qualla lì me l'ha presentata la tua amica Alessandra, vuoi che mi struscio come te con quel pupazzo? - prova as attaccare Giorgio - In questo mondo tuo qui non è possibile parlare.sono qui per dirti finisci il giochino e poi ne parliamo fuori, sarò il primo ad aspettarti». Francesca continua a chiedergli «ti comporti da sfigato, sei andato in macchina con una, mi hai tradita». Giorgio prima nega: «Non ti ho tradito, mi hanno tradito le trappole, questo mondo qui non è il mio», poi ammette tutto: «Sì ti ho tradita, puoi fare tutto quello che ti pare ora».Interviene La D'Urso «Stavi stringendo un po' troppo quelle mani sulla faccia di Francesca. Ti rifaccio la domanda, hai tradito Francesca?», «Si va bene sei contenta?», replica Giorgio.In realtà non lo sono per niente, Francesca si merita un uomo migliore». «Giorgio ti ricordo che la settimana scorsa, tre giorni dopo averla tradita sei entrato cantando sapore di mare, dicendo che era bravissima e che tu avresti fatto peggio», «Quando io ho visto Francesca mi sono perso un attimo e non ce l'ho fatta a dirgli tutto, io mi assumo la responsabilità, ma quando uscirò dalla casa racconterò tutto a Francesca».«Giorgio tu dici che è un complotto, può essere qualcuno ti ha spinto con la forza in auto e tu eri sequestrato nella macchina come dici di sentirti sequestrato ora in casa?».La D'Urso chiede ad Alessandra di entrare in casa. Si riaccende il confronto, ma ormai smbra di risentire tutto in loop. Giorgio si avvicina e stringe nuovamente Francesca,