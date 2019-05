Grande Fratello 2019, anticipazioni settima puntata: brutte notizie per Francesca De Andrè

di Ida Di Grazia

Francesca De Andrè

Grande Fratello 2019

Mila Suarez

Lunedì 20 Maggio 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Questa sera durante lache seguiremo come sempre su, la De Andrè verrà a conoscenza delle nuove che riguardano il suo fidanzato, Giorgio, in attteggiamenti intimi con un'altra ragazza.Ancora novità peril confronto avuto settimana scorsa con il fidanzato Giorgio e con Roxy, la ragazza immortalata con lui, nella casa delsembrava aver appianato i dubbi nella coppia. Inoltre Francesca, dalla sua, aveva minimizzato, circoscrivendolo entro i limiti dell’amicizia. La questione, però, non sembra affatto chiusa: sono infatti arrivate. Come la prenderà, stavolta, Francesca?L’nella precedente puntata ha fatto molto discutere dentro e fuori la Casa, la ragazza ha più volte dichiarato di avere qualche. Grande Fratello avrà deciso di accontentarla? Mila avrà la possibilità di tornare dai suoi ex coinquilini per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?Questa sera in nomination ci sonoabbandonare la casa.