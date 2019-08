Grande Fratello 2019, Ambra Lombardo e la lite con Kikò Nalli: «Semmai per cose serie. Libera di fare come credo»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 21:16

Dopo essersi innamorati nella casa delsi era parlato di una lite fra, ex marito di Tina cipollai e la neo fidanzataper via di un intervento di chirurgia estetica a cui si doveva sottoporre l’ex gieffina. Kikò ha già smentito dal suo profilo social e ora è la volta di Ambra.La lite non sarebbe mai avvenuta: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio intervento di mastoplastica additiva – ha fatto sapere dal social - Nella casa, parlando con Serena, Kikò aveva detto chiaramente che a lui piacciono le ragazze coi seni piccoli e che io gli piaccio così! Però mi ha lasciata e mi lascia libera di fare come credo (…) Sa che uso il cervello, che l’esigenza dell’intervento nasce da un problema di salute avuto due anni fa a seguito del quale ho perso molto peso e che non mi rifarei mai un seno prosperoso perché non sarebbe in armonia con il mio fisico”.La sua taglia infatti è una 40: “Sembrerei una caricatura. E diventerei ridicola e volgare. Se litigheremo, sarà per cose serie”.