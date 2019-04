Grande Fratello 2019, Ambra bacia in diretta appassionatamente Kikò «Tienimi il posto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambra Lombardo è stata eliminata nella terza puntata del Grande Fratello 2019 , ma la bella prof nella casa ha lasciato qualcosa di prezioso... il cuore. Una volta uscita dalla casa Ambra ha chiuso la relazione che aveva per confessare di provare qualcosa per Kiko. Durante la diretta della quarta puntataA Domenica live Ambra aveva annunciato di aver lasciato il suo fidanzato «Marco era la persona giusta e mi piace, però io penso spesso anche a Kikò. Non voglio dire che mi sono innamorata perdutamente di lui, ma dal giorno che sono uscita, devo essere onesta, io l’ho pensato moltissimo».Nella quarta puntata che abbiamo seguito su, Ambra e rientrata nella casa delper parlare proprio con Kikò che è freezzato: «Non so da dove cominciare. Ti volevo dire che avevi ragione tu e che quando esci da qui questa esperienza ti resta dentro e non si torna indietro. Mi sei mancato e molto, ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi la mattina e vederti pulire la cucina da solo, mi è mancato parlarti con gli occhi e mi è mancato sentirti parlare ad alta voce e dirmi che non ho capito un ca…o e che sono bellissima. Mi è mancato vederti pensieroso, stanco di tutto e di tutti e mi è mancato trovare il piatto pronto a tavola. Noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati e noi siamo stati uniti senza unirci mai. Io ti ho tenuto lontano perché tu eri vicino. T», poi a sorpresa Ambra bacia appassionatamente l'ex di Tina Cipollari tra l'ovazione del pubblico in studio e i ragazzi nella casa.