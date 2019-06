Grande Fratello 16, fan contro Daniele Dal Moro. Martina Nasoni furiosa: «È sincero. So cosa sto facendo»

Grande Fratello 16

Grande Fratello 2019, Lory del Santo avverte Francesca De André: «Gennaro Lillo, relazione difficile...»

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:46

Sule ultime novità.Ma andiamo con ordine. A dieci giorni dalla fine del reality condotto da Barbara D'Urso, la coppia formata da Daniele e Martina appare sempre più unita. Ma diversi follower non crederebbero alla buona fede di Dal Moro che nella Casa aveva, al contrario, allontanato la tatuatrice umbra. Un messaggio in particolare avrebbe fatto infuriare la vincitrice del Gf.Scrive un hater: «». L'hater ci va giù pesante accusando non solo Daniele, ma anche Erica e Gianmarco di essere falsi riguardo la loro presunta storia d'amore. Martina s'infuria e replica così: «Certe cose neanche per scherzo…Questi commenti li trovo assolutamente inutili e inappropriati anche per quanto riguarda Erica e Gianmarco che non reputo essere persone false, sono molto felice per loro».Insomma, Martina Nasoni conferma che la frequentazione tra lei e Daniele Dal Moro e quella tra Erica e Gianmarco sono reali.Staremo a vedere.