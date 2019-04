Grande Fratello 16, tra i concorrenti l'ex di Tina Cipollari, Alberico Lemme e il figlio di un deputato Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, edizione numero 16, torna l'8 aprile su Canale 5 eha svelato i nomi di alcuni dei concorrenti. Nel cast ci sono una professoressa di Lettere Classiche e tra gli aspiranti concorrenti una commessa e un giovane imprenditore. A suscitare curiosità anche il celebre nutrizionista, l'ex di Tina Cipollaridel talent "Io Canto". Tra gli "sconosciuti" che si stanno contendendo l'ingresso e sono entrati nel Ranch c'è anche il veronese, figlio del deputato del PDDaniele Dal Moro vive a Verona e lavora nell'azienda di marketing della famiglia. Si definisce sensibile ed è single. Angela Losito è un'aspirante speaker radiofonica di Bari a cui piacciono i cani e chiacchierare con le persone per cui prova empatia. Audrey Chabloz ha 26 anni, è valdostana ed è corteggiatissima. Spera di entrare nel cast ufficiale anche Erika Piamonte, commessa in un centro commerciale.Molta curiosità suscita la presenza di Serena Rutelli. «È stata adottata quando era molto piccola e il sogno della sua vita era quello di entrare nella casa del Grande Fratello», ha detto Barbara D'Urso presentandola. Su Ivana Icardi, invece, non nasconde il desiderio di aiutarla a riabbracciare suo fratello, il calciatore sposato con Wanda Nara. Chissà che non riuscirà nell'impresa di farli riconciliare, così come ha fatto l'anno scorso conVeronica Satta e Bobby Solo. Nel video di presentazione la giovane argentina ha spiegato che il campione ha interrotto i rapporti con la sua famiglia perché ha al suo fianco una persona che lo ha sposato solo perché è un calciatore.