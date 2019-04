Grande Fratello, Maria Antonietta Tilloca ricorda la prima edizione: «Pensavo fosse un gioco a premi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Fui colpita da una pubblicità, tutto coincideva con un’esigenza di trasferirmi dalla mia regione, ma pensavo fosse un corso a premi, non un reality, l’ho capito dopo e mi ci sono buttata volentieri”,, partecipante della prima e storica edizione del, ricorda la sua esperienza nel programma Mediaset.Come primi concorrenti, non conoscevano bene il funzionamento del programma: “Avevo 27 anni, piena di cose da fare, soffrivo del fatto di non fare nulla nella casa – ha raccontato in un’intervista a “L’Italia s’è desta”, sulle frequenze di Radio Cusano Campus - Ero abituata ad una vita più dinamica. Sapevamo che c’erano le telecamere, ma questo pensiero non ci disturbava. Non avevamo l’idea di come venivamo visti, pensavo che le inquadrature fossero dall’alto, non avevo nemmeno capito che ci fossero i primi piani”.Della sua edizione ricorda bene Pietro Taricone (“Avevo un rapporto con lui anche dopo l’esperienza del GF. Ci si sentiva e vedeva anche se non spesso. Ovviamente non l’ho vissuta bene la sua morte. L’ho vissuta nel mio intimo, non ho mai voluto rilasciare interviste perché una cosa è la tv, altra cosa è la vita privata. Ero in Sardegna quel giorno, ho preso una nave e poi sono andata a salutarlo al cimitero”), e Rocco Casalino: “Sono contenta per lui, la sua determinazione l’ha portato a raggiungere un livello che spero lo soddisfi. Quando vedo qualcuno che conosco raggiungere alti obiettivi sono felice per lui”.Le ultime edizioni del reality sono molto diverse dalla sua: “Solo il nome è rimasto lo stesso, ma come contenuti e come tipologia di trasmissione è diversissimo rispetto al passato. Noi abbiamo vissuto quei mesi nell’inconsapevolezza e secondo me è un esperimento che non si può rifare. Lo guardo perché mi piace guardare di tutto, sono curiosa, poi ovviamente ho il mio senso critico”.