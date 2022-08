Giulia Salemi al Gf Vip 7 con un ruolo inedito? Il pubblico si divide

Ancora rumors sul GF Vip 7. Dopo aver reso noti alcuni nomi del cast, sono trapelati anche quelli che condurranno il GF Vip Party: l’eredità di Giulia Salemi e Gaia Zorzi sarà raccolta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Ma Giulia Salemi potrebbe proseguire la sua avventura: in che ruolo? Alla domanda risponde The Pipol Tv che lancia la bomba: per Giulia ci sarebbe un ruolo totalmente inedito.

Sul portale di gossip, si legge che Salemi potrebbe avere un ruolo diverso dal solito in studio, nel backstage o con i coinquilini appena eliminati. Potrebbe essere un'inviata? Se la trattativa dovesse andare in porto, Giulia potrebbe ottenere il ruolo che un tempo era di Marco Liorni, storico inviato delle prime edizioni del GF, quando la versione Vip non esisteva.

L’indiscrezione ha iniziato a circolare sui social e, a giudicare dai commenti, sta dividendo il pubblico. C’è chi fa il tifo per l’influencer e non vedrebbe l’ora di vederla protagonista del dietro le quinte del reality show e chi si augura che il progetto non vada in porto, ritenendo la Salemi un personaggio troppo inflazionato per quel tipo di reality. Cosa succederà? Ai poster l'ardua sentenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 23:16

