Non puoi capire cosa provo io, le sensazioni quando ti ho vicina quando mi sveglio di prima mattina e non ti trovo a letto, tu che ti alzi prima. Il tuo buongiorno sopra ad un biglietto e il tuo rossetto sopra ad una lattina, sei fuori donna, dentro ragazzina c’hai la testa in aria e l’aria sbarazzina questa vita è dura ma non lo sai ancora creatura pura, ingenua per natura, stringimi la mano quando avrai paura

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilary Blasi torna sul caso che ha sconvoltonella scorsa puntata. In realtà la conduttrice stupisce il pubblico dicendo che avrebbe voluto parlare di questa storia e avrebbe voluto un confronto ma il programma ha ricevuto una diffida in cui viene chiesto che sia tutelata la privacy del compagno di Giulia,Nonostante la richiesta però la conduttrice decide di mostrare una cosa alla coinquilina della casa delSu Instagram lui ha pubblicato una foto di loro due insieme scrivendo: «». Giulia commenta quello che ha letto in diretta dicendo che quando uscirà affronterà la cosa, che la notizia sicuramente l'ha sconvolta ma che ora vuole godersi la sua esperienza nella casa e pensare a lei.